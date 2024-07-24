NBA: Νικς: Υπέγραψε μέχρι το 2028 ο Θίμποντο

«Έδεσαν» τον Τομ Θίμποντο οι Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήρθε σε συμφωνία με τον έμπειρο κόουτς για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους και το νέο συμβόλαιο θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28.

Ο 66χρονος προπονητής βρίσκεται από το 2020 στον πάγκο των Νικς, τους οποίους έχει οδηγήσει για δεύτερο σερί χρονιές μέχρι τα ημιτελικά της Ανατολής.

Έτσι, η ομάδα από το «Μεγάλο Μήλο» συνεχίζει το… εποικοδομητικό της καλοκαίρι, καθώς κράτησαν τους Ο Τζι Ανουνόμπι, Τζέιλεν Μπράνσον, ενώ απέκτησε και τον Μάικαλ Μπρίτζες.

