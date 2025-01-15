Οι δοκιμασίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR στην Ισπανία συνεχίζονται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται στο πλευρό των «αιωνίων», στις μάχες τους στην Ιβηρική.

Την Πέμπτη (16/01) ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της Euroleague. Συντονιστείτε στους 94,6 και στις 21:45 ακούστε τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε περιγραφή του Νίκου Ζέρβα.

Την Παρασκευή (17/01) σειρά παίρνει ο Παναθηναϊκός AKTOR ο οποίος φιλοξενείται από την Μπασκόνια στις 21:30. Ζήστε φάση προς φάση την αναμέτρηση των πρωταθλητών Ευρώπης του Εργκίν Αταμάν κόντρα στους Βάσκους, σε μετάδοση του Γιώργου Πετρίδη.

Μετά τη λήξη των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό των παιχνιδιών και αναλύσεις ως τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR.

Οι κορυφαίοι παίζουν μπάσκετ εδώ. Στο… γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



