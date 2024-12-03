Ακόμη μία συναρπαστική διαβολοβδομάδα έρχεται στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 παίζει μπάσκετ μαζί με τους «αιώνιους».

Οι μάχες των ελληνικών ομάδων αρχίζουν απόψε, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, σε μια από τις πιο κλασικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη. Μεταδίδει από το καταπράσινο ΟΑΚΑ στις 21:15, ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Τετάρτη (4/12) τη σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός που ταξιδεύει στο Μονακό για μια αναμέτρηση ειδικών συνθηκών. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συναντά το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη και ο απεσταλμένος μας Νίκος Ζέρβας περιγράφει στις 20:00 το ιστορικό ραντεβού στο Πριγκιπάτο.

Μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις για την πορεία των 2 ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση.

Παναθηναϊκός AKTOR-Μπαρτσελόνα και Μονακό- Ολυμπιακός.

Δύο μεγάλες βραδιές Euroleague με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6να είναι μέσα στο παρκέ!

