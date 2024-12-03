Ο Ροναλντίνιο θα γίνει παππούς στα 45 του

Ευχάριστα νέα για τον Ροναλντίνιο. Ο 19χρονος γιος του, Ζοάο Μέντες, ανακοίνωσε πως σύντομα θα γίνει πατέρας, καθώς η σύντροφός του, η influencer Τζιοβάνα Μπουσκάκιο, είναι έγκυος.

«16 εβδομάδων και συνεχίζουμε...», ανέφερε η 25χρονη στο Instagram ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της στους 130.000 followers της.

Ο Ζοάο Μέντες, που αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ, γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2005, καρπός του έρωτα του «Ρόνι» με την χορεύτρια Ζανάινα Μέντες. Άρχισε την καριέρα του στην πατρίδα του, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 μεταπήδησε στην δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, χωρίς όμως να κάνει κάποια συμμετοχή.

Το καλοκαίρι υπέγραψε για δύο χρόνια στην αγγλική Μπέρνλι, αλλά για την ώρα περιορίζεται σε προπονήσεις με την ομάδα κάτω των 21 ετών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.