Ψάχνει αντίδραση κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν απόψε (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94.6, sport-fm.gr) στο ΟΑΚΑ τους «μπλαουγκράνα» για τη 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, θέλοντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο διαδοχικές ήττες τους από Ζαλγκίρις και Μονακό.

Στην 6η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-5 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, την προηγούμενη εβδομάδα πλήρωσε την κακή αμυντική του λειτουργία και τα πολλά του λάθη, γνωρίζοντας την ήττα με 91-88 από τη Μονακό. Σε ένα ματς που ήταν… ροντέο καθ’ όλη τη διάρκειά του, οι Μονεγάσκοι ήταν πιο εύστοχοι στα μεγάλα σουτ της τελευταίας περιόδου και έφυγαν νικητές από το ΟΑΚΑ, στο ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική τους ηγεσία. Την Κυριακή (1/12) ο Παναθηναϊκός «ξέσπασε» στο Μαρούσι, το οποίο νίκησε με άνεση 100-74 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους τραυματίες Γκριγκόνις και Αντετοκούνμπο, ενώ εκτός θα μείνει ο Παπαπέτρου, με τον Τούρκο προπονητή να δηλώνει ότι τίθεται εκτός ομάδας για το επόμενο διάστημα, μετά από απόφαση του συλλόγου. Από την άλλη, ο Ναν, ο οποίος απουσίασε από το παιχνίδι με το Μαρούσι λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας που αισθάνθηκε, θα είναι διαθέσιμος παρότι δεν βρίσκεται στο 100% του, αφού οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν «καθαρές».

Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, έρχεται και εκείνη από αρνητικό σερί, «μετρώντας» πλέον τρία διαδοχικά αρνητικά για εκείνη αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα. Μετά τις ήττες της από Παρί και Μπάγερν Μονάχου, την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα κατάφερε ούτε στο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, χάνοντας με 97-90 μέσα στην έδρα της, σε μια συναρπαστική αναμέτρηση που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση. Μάλιστα, την περασμένη Κυριακή (1/12) επιβεβαίωσε ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χάνοντας και με το βαρύ 85-72 από τη Μανρέσα για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Στο 7-5 πλέον το ρεκόρ της στην Ευρωλίγκα, βρίσκεται πλέον δύο νίκες μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας και, όπως ο Παναθηναϊκός, ψάχνει και εκείνη αντίδραση στο αποψινό ματς. Στα αγωνιστικά, ο Πενιαρόγια έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, αφού δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματιών, Λαπροβίτολα, Μπριθουέλα, Νέτο και Μέτου, ενώ αμφίβολη δίνεται η συμμετοχή του Τζαμπάρι Πάρκερ.

Όσον αφορά τις προηγούμενες συναντήσεις των δύο ομάδων, την περσινή σεζόν ο Παναθηναϊκός νίκησε για πρώτη φορά την Μπαρτσελόνα, μετά από δέκα διαδοχικές ήττες που «μετρούσε» από το 2018.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Κροατία), Καρμέλο Πατέρνικο (Ιταλία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).

