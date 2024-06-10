bwin - Περιστέρι bwin: Δύο χρόνια παίξαμε για την πόλη και τη φανέλα!

Κάθε χρόνο και καλύτερα, κάθε νέα σεζόν με υψηλότερους στόχους και φιλοδοξίες. Την περσινή χρονιά η κατάληψη της 3ης θέσης και η παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας σκόρπισε υπερηφάνεια στα δυτικά προάστια, αλλά και ενθουσιασμό στο ελληνικό μπάσκετ.

Το Περιστέρι bwin έμαθε να… τρυπά το ταβάνι, να δίνει μάχες, να τις κερδίζει και να ονειρεύεται. Με σύμμαχο την bwin, ως Ονομαστικό Χορηγό, οι «Πρίγκιπες» εκτόξευσαν τη φήμη τους εκτός συνόρων. Κι αν το Περιστέρι bwin στη rookie σεζόν του Βασίλη Σπανούλη, ως πρώτου προπονητή, έκανε την υπέρβαση, στη δεύτερη προκάλεσε αίσθηση με τη συμμετοχή στο Final Four του Champions League, αλλά και με την άνετη διατήρηση της 3ης θέσης στο Ελληνικό Πρωτάθλημα.

Σε αυτή τη διετία η ομάδα των Δυτικών Προαστείων με πίστη, αφοσίωση στο στόχο και υπομονή έκανε το αδύνατο να μοιάζει δυνατό. Το Περιστέρι bwin έγραψε το δικό τoυ μύθο κι αποτελεί πηγή έμπνευσης για μία ολόκληρη πόλη και το ελληνικό μπάσκετ. Μα πάνω απ’ όλα, οι «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης» δίδαξαν ήθος κι έδειξαν πως το μπάσκετ για την πόλη του Περιστερίου είναι κάτι… μοναδικό, κάνοντας πράξη το σύνθημα «για την πόλη και τη φανέλα».

Βασίλης Σπανούλης: Από rookie… καθοδηγητής

Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ μπήκε στα δύσκολα, ωστόσο με συμμάχους τη διοίκηση του συλλόγου και την bwin κατάφερε να βαδίσει σε μονοπάτια επιτυχιών, να βάλει ξανά το Περιστέρι στην elite του ελληνικού μπάσκετ, κερδίζοντας ξανά το ζεστό χειροκρότημα των αντιπάλων.

Ο Βασίλης Σπανούλης κράτησε την ομάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη σεζόν. Ποτέ δεν παρέκκλινε από τις αρχές που είχε το παιχνίδι του. Η ομάδα του έβγαλε πάθος, δύναμη, βρήκε ταυτότητα και παιχνίδι με παιχνίδι αποκτούσε χαρακτήρα. Η αμυντική λειτουργία ήταν η αρχή της αντεπίθεσης, με το Περιστέρι να παρουσιάζει εξαιρετικό μπάσκετ. Σε αυτή τη διετία ο «Κill Bill» πέρασε τα πιστεύω του στην ομάδα, έκανε τους παίκτες του να απαιτούν το καλύτερο δυνατό από τους εαυτούς τους και να προσπαθούν να μιμηθούν την mentality που είχε ως παίκτης. Το Περιστέρι bwin στη διετία Σπανούλη, κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια πολλές φορές τους αιωνίους, κέρδισε τον σεβασμό τους κι έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας. Στην πρώτη του δουλειά της προπονητικής του καριέρας δεν άφησε τίποτα στην τύχη, με μεθοδικότητα, οργάνωση και γνώση κατάφερε να είναι το ιδανικό γρανάζι, έτσι ώστε όλος ο σύλλογος σε αυτή τη διετία να λειτουργήσει εντυπωσιακά. Το ταξίδι του συλλόγου έχει αφήσει ανεξίτηλες στιγμές, πορείες που σκόρπισαν ενθουσιασμό και έβαλαν την ομάδα στους κορυφαίους του ελληνικού μπάσκετ. Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» έζησε ξανά στιγμές του παρελθόντος, ο κόσμος πίστεψε στην ομάδα και οι παίκτες της διετίας έβαλαν το δικό τους ξεχωριστό κεφάλαιο.

Η bwin συνοδοιπόρος στο ταξίδι των επιτυχιών

Η bwin αποφάσισε πριν την έναρξη της σεζόν 2022-23 να «συμπορευτεί» με το Περιστέρι και ν’ αποτελέσει τον Ονομαστικό Χορηγό της ομάδας των Δυτικών Προαστίων. Αυτή η κοινή πορεία ήρθε να προστεθεί σε άλλες σπουδαίες συνεργασίες του βραβευμένου στοιχηματικού brand. Δυο χρόνια συμπληρώθηκαν με στιγμές γεμάτες επιτυχίας, δύο χρόνια με την bwin στη φανέλα, ως Ονομαστικός Χορηγός και οι Περιστεριώτες ανέβασαν κατακόρυφα τον πήχη και χάρισαν στιγμές μοναδικές σε όλους τους φίλους του μπάσκετ. Πριν 24 χρόνια ήρθε η πρώτη νίκη στη EuroLeague και φέτος ο σύλλογος γιόρτασε μια ακόμα ιστορική επιτυχία, μία πιο λαμπερή, μία πιο συγκλονιστική, αυτή της παρουσίας στο Final Four του Basketball Champions League! H bwin, συνοδοιπόρος της ομάδας, σε αυτό το ταξίδι μοιράζεται τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και μαζί κέρδισαν το χειροκρότημα σε μεγάλες βραδιές, αλλά και την αναγνώριση των ανθρώπων που αγαπούν το μπάσκετ.

Αυτή η κοινή πορεία, Περιστερίου και bwin ήρθε να προστεθεί σε άλλες σπουδαίες συνεργασίες του βραβευμένου στοιχηματικού brand, που συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα και σταθερά το ελληνικό κι ευρωπαϊκό μπάσκετ.

