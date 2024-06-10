Τις τελευταίες εκτιμήσεις από διαφορά θέματα που τρέχουν στον Ολυμπιακό, κυρίως εσωτερικής φύσεως, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6, μιλώντας στους Αντώνη Πανούτσο και Αντώνη Καρπετόπουλο.

Για τον Κάρμο είπε ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι έτοιμος για ένα άλλο «κόλπο», από αυτά που ακούγονταν. Να κινηθεί δηλαδή, όχι για επέκταση του δανεισμού του παίκτη από την Πόρτο, αλλά για αγορά μεγάλου ποσοστού των δικαιωμάτων του (μίνιμουμ 50%).

Για τον Φορτούνη είπε ότι η αίσθηση που υπάρχει στους Πειραιώτες είναι ότι αν δεν σημειωθεί συγκλονιστικό απρόοπτο, θα συνεχίσει την καριέρα του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Για τον Γιόβετιτς τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει, όπως και τους Όρτα-Ποντένσε, αλλά και όλους παίκτες που τον βοήθησαν να πάρει τον Conference League.

