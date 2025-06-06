Ο νόμος του ΟΑΚΑ: Τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σε εντός έδρας τελικούς την τελευταία 15ετία

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για ένα κρίσιμο παιχνίδι, μιας και η σειρά των τελικών βρίσκεται στο 1-1. Όποια ομάδα επικρατήσει, θα έχει δύο ευκαιρίες τίτλου.

Τα δεδομένα για το «Τριφύλλι» είναι απλά. Αν διαφυλάξει την έδρα του, θα κατακτήσει άλλο ένα πρωτάθλημα Ελλάδας. Γεγονός που φανερώνει το πόσο σημαντικό είναι να κερδίσει τα επόμενα -το πολύ- δύο ματς στο ΟΑΚΑ. Ας δούμε λοιπόν την παράδοση του Παναθηναϊκού σε τελικούς στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.