Γκάλης: «Η Επίσημη Αγαπημένη που χτίσαμε το 1987, συνεχίζει να εμπνέει τους Έλληνες»

Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος έδωσε το «παρών» σε δύο αγώνες της Εθνικής ομάδας στο ΣΕΦ, συνεχάρη την «Επίσημη Αγαπημένη» για την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο «γκάνγκστερ» έστειλε μέσω social media το μήνυμά του για τη σπουδαία αυτή επιτυχία, η οποία μάλιστα ήρθε στο ίδιο γήπεδο όπου αυτός «μεγαλούργησε» και οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης πριν από 37 ολόκληρα χρόνια, το 1987!

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Είμαι πολύ περήφανος για τη νίκη στο προ Ολυμπιακό τουρνουά και για την πρόκριση της Ελλάδας μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η "Επίσημη Αγαπημένη" που χτίσαμε στο ίδιο γήπεδο το 1987, συνεχίζει να ενθουσιάζει και να εμπνέει τους Έλληνες. Είμαι χαρούμενος που βρέθηκα στο Σ.Ε.Φ. κοντά στην Ομάδα.

Μπράβο στον Προπονητή, στους Παίκτες, στο staff, στους Φιλάθλους, στην Ομοσπονδία και σε όσους στήριξαν την Εθνική Ομάδα. Με Υγεία και Αγωνιστικότητα #pantadipla στην Εθνική, πάμε στο Παρίσι για μια μεγάλη διάκριση».

