Serie A: Καταργεί τα ντέρμπι σε βραδινές ώρες λόγω επεισοδίων

Τα σοβαρά επεισόδια στο ντέρμπι της «αιώνιας πόλης», μεταξύ Λάτσιο και Ρόμα, την περασμένη Κυριακή (13/4), οδήγησαν το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας στην απόφαση να μην επιτρέψει τη διεξαγωγή αγώνων υψηλού κινδύνου σε βραδινές ώρες, τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

«Κατά τη σεζόν 2025-26, δεν θα επιτρέπεται πλέον η έναρξη αγώνων υψηλού κινδύνου το βράδυ, όπως συνέβη με τον αγώνα μεταξύ Λάτσιο και Ρόμα», ανέφερε το Υπουργείο, σε δήλωσή του προς την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Οι αρχές θεωρούν πως η αστυνόμευση και η τήρηση της τάξεως γίνεται δυσκολότερα στο... σκοτάδι, γι' αυτό και όλα τα μεγάλα ματς θα ορίζονται σε ώρες που θα υπάρχει ακόμη το φως της ημέρας. Άγνωστο είναι, βέβαια, πώς θα αντιδράσουν στην απόφαση αυτή οι ίδιες οι ομάδες αλλά και η τηλεόραση, που πληρώνει ακριβά τα δικαιώματα και θέλει να προβάλλει τα ντέρμπι σε prime time.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, θα απαγορευτεί η παρουσία οπαδών της Λάτσιο και της Ρόμα στα τρία επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια των ομάδων τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.