BCL Final 4: Στον τελικό με ανατροπή η Γαλατασαράι, 90-80 την Τενερίφη

Το όνειρο της... σταχτοπούτας σε τελική φάση του Basketball Champions League συνεχίζεται. Στην παρθενική συμμετοχή της σε Final Four της διοργάνωσης, η Γαλατάσαραϊ, όχι μόνο κοίταξε στα μάτια την πιο μπαρουτοκαπνισμένη και πιο ταλαντούχα Τενερίφη, αντιθέτως τη συνέτριψε με σκορ 90-80 - είχε φτάσει μέχρι και το +18 - στον πρώτο ημιτελικό του θεσμού στη SUNEL Arena, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (09/05, 20:00).

Οι Τούρκοι, που είχαν στο πλευρό τους περίπου 220 φιλάθλους τους, πραγματοποίησαν εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 50-37, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν από το -15 στα μέσα της δεύτερης περιόδου και να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Εμπούκα Ιζούντου με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τους Γουίλ Κάμινγκς (21π., 3ασ.) και Πάλμερ (15π., 3ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση. Για τους Ισπανούς, που υπέστησαν την πρώτη ήττα τους στο φετινό BCL στο πιο κομβικό παιχνίδι, ξεχώρισαν οι... παλιοσειρές, Χουέρτας και Σερμαντίνι με 18 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς:

Η Γαλατάσαραϊ ήταν εκείνη που μπήκε πιο συγκεντρωμένα και αποφασιστικά στο ματς, παίρνοντας από το ξεκίνημα του αγώνα το πάνω χέρι στο σκορ για το 11-6 στο 4λπτο, χάρη στους Ντελγκάδο και Κάμινγκς.Σε εκείνο το σημείο, βγήκαν μπροστά οι δύο παλιές... καραβάνες της Τενερίφης, καθώς, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας με 6 πόντους και ο Γιόργκι Σερμαντίνι με 5, ανέτρεψαν την κατάσταση για το 15-13 στο 7'! Έκτοτε, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν διαδοχικά χτυπήματα, μέχρι να έρθει ο Λούις Κόστα και με 7 μαζεμένους πόντους στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα, συμπεριλαβανομένου και ενός buzzer beater τριπόντου, να γράψει το 24-21 της περιόδου.

Με σύμμαχο το καλό τους finish, οι Ισπανοί μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, επιβάλλοντας τον δικό τους ρυθμό. Με τον Σκραμπ να αναλαμβάνει δράση και με επτά προσωπικούς πόντους να γράφει το 29-20 στο 11', προτού λίγο αργότερα, ο Αμπρομάτις με τρίποντο εκτοξεύσει τη διαφορά στο +13 και το 36-23 στο 13'. Μάλιστα, με την οξυδέρκεια του Χουέρτας, η Τενερίφη άγγιξε το +15 (40-25) δύο λεπτά αργότερα, δείχνοντας να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό. Κάπου εκεί ωστόσο, επήλθε και η χαλάρωση, με την «τσιμ μπομ» να την εκμεταλλεύεται στο έπακρο και με ένα επιμέρους 14-0 να μειώνουν στο 40-37 στο 18', μια διαφορά που έμεινε μέχρι το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 43-40.

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο Γαλατάσαραϊ, έχοντας ως «προίκα» την ψυχολογία και το μομέντουμ από τη δεύτερη περίοδο. Έτσι λοιπόν, οι Τούρκοι με μπροστάρηδες τους Ιζούντου και Κάμινγκς, έκαναν ό,τι ήθελαν την αντίπαλη άμυνα, φτάνοντας ακόμα και στο +12 και το 49-61 στο 24'! Το μόνο που κατάφερε η Τενερίφη στο δεύτερο μισό της περιόδου ήταν να περιορίσει σημαντικά τη Γαλατά στο επιθετικό κομμάτι, την ίδια ώρα πάντως που η ίδια αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες στο μπροστά μέρος του παρκέ. Παρ' όλα αυτά, κρατώντας το σύνολο του Σεκιζκόκ στους μόλις τρεις πόντους, μπόρεσε να μαζέψει τη διαφορά στους 9 για το 55-64 της περιόδου.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Γαλατάσαραϊ συνέχισε να παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο σε άμυνα και επίθεση, έχοντας «κλειδώσει» τα αντίπαλα επιθετικά ατού. Με τον Τουντσέρ να μπαίνει στην εξίσωση του ματς και να πετυχαίνει μαζεμένους πόντους, προτού οι Πάλμερ και Ιζούντου πάρουν τη σκυτάλη, η «τσιμ μπομ» ανέβασε τη διαφορά στο +18 και το 78-60 στο 34'! Μια διαφορά που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη για την Τενερίφη, η οποία το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 90-80, με τη Γαλατάσαραϊ να πανηγυρίζει την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 43-40, 55-64, 80-90.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.