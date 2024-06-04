Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε στα γραφεία της ΕΟΚ η κλήρωση για τους διαιτητές των τριών πρώτων τελικών της Stoiximan Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.



Στο Game 1, την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, διαιτητές θα είναι οι κ.κ. Παπαπέτρου, Καρπάνος και Θεονάς, με τους δύο πρώτους να έχουν «σφυρίξει» (μαζί με τον Κατραχούρα) στον τελικό Κυπέλλου του Φεβρουαρίου μετά από συμφωνία της ομοσπονδίας με τις δύο ομάδες.

Αναλυτικά, οι διαιτητές των τριών πρώτων τελικών:

Στο, που θα γίνει την Παρασκευή στο ΣΕΦ, ορίστηκε η Βάσω Τσαρούχα παρά τοπριν την έναρξη της διαδικασίας. Μαζί της θα είναι οι Τσολάκος και Αγραφιώτης.Στο, που η σειρά επιστρέφει στο ΟΑΚΑ τη Δευτέρα, διαιτητές θα είναι οι κ.κ. Πουρσανίδης, Πιτσίλκας και Μαγκλογιάννης.Αν χρειαστεί τέταρτο ή και πέμπτο ματς για την ανάδειξη πρωταθλητή, οι διαιτητές θα προκύψουν από νέα διαδικασία που θα γίνει την επόμενη Τρίτη.Παπαπέτρου, Καρπάνος, ΘεονάςΤσαρούχα, Τσολάκος, ΑγραφιώτηςΠουρσανίδης, Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης

