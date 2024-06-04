Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε στα γραφεία της ΕΟΚ η κλήρωση για τους διαιτητές των τριών πρώτων τελικών της Stoiximan Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Στο Game 1, την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, διαιτητές θα είναι οι κ.κ. Παπαπέτρου, Καρπάνος και Θεονάς, με τους δύο πρώτους να έχουν «σφυρίξει» (μαζί με τον Κατραχούρα) στον τελικό Κυπέλλου του Φεβρουαρίου μετά από συμφωνία της ομοσπονδίας με τις δύο ομάδες.
Στο Game 2, που θα γίνει την Παρασκευή στο ΣΕΦ, ορίστηκε η Βάσω Τσαρούχα παρά το αίτημα εξαίρεσής της από τους τελικούς που έκαναν οι «πράσινοι» πριν την έναρξη της διαδικασίας. Μαζί της θα είναι οι Τσολάκος και Αγραφιώτης.
Στο Game 3, που η σειρά επιστρέφει στο ΟΑΚΑ τη Δευτέρα, διαιτητές θα είναι οι κ.κ. Πουρσανίδης, Πιτσίλκας και Μαγκλογιάννης.
Αν χρειαστεί τέταρτο ή και πέμπτο ματς για την ανάδειξη πρωταθλητή, οι διαιτητές θα προκύψουν από νέα διαδικασία που θα γίνει την επόμενη Τρίτη.
Αναλυτικά, οι διαιτητές των τριών πρώτων τελικών:
Πρώτος τελικός (5/6, ΟΑΚΑ): Παπαπέτρου, Καρπάνος, Θεονάς
Δεύτερος τελικός (7/6, ΣΕΦ): Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγραφιώτης
Τρίτος τελικός (10/6, ΟΑΚΑ): Πουρσανίδης, Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης
