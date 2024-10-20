Παναθηναϊκός: Προέχει ο ΟΦΗ και μετά το θέμα Bαγιαννίδη

Παρακολουθώ αρκετές ημέρες τα όσα γράφονται για την υπόθεση του Γιώργου Βαγιαννίδη αριστερά δεξιά. Συμπέρασμα; Άνευ αιτίας και λόγου έγινε σίριαλ η διαπραγμάτευση του παίκτη με τον Παναθηναίκό στα ΜΜΕ ενώ πρόκειται για ένα καθαρά εσωτερικού τύπου θέμα, που πουλάει εκτός των τειχών. Εξού και οι μεγάλες αναφορές, για ένα ζήτημα που θα μπορούσε να έχει κλείσει νωρίτερα.

Καταρχάς, την μόνη αλήθεια σε αυτό το στόρι, την γνωρίζουν μόνο ο Παναθηναϊκός – που θέλει ξεκάθαρα να κρατήσει τον παίκτη – και ο Βαγιαννίδης. Βρίσκονται εξάλλου σε ανοιχτή γραμμή οι δυο πλευρές. Και τώρα και αρκετό καιρό πριν.

