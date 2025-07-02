Και με την… βούλα ποδοσφαιριστής της Τσέλσι είναι από σήμερα (02/07) και για τα επόμενα επτά χρόνια ο Ζοάο Πέδρο. Με τους «μπλε» να ανακοινώνουν επίσημα την μεταγραφή του Βραζιλιάνου επιθετικού, για τον οποίο έδωσαν στην Μπράιτον, ούτε λίγο ούτε πολύ, 60 εκατομμύρια λίρες.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο Ζοάο Πέδρο υπέγραψε συμβόλαιο με την Τσέλσι μέχρι το καλοκαίρι του 2032, η οποία επέλεξε και πάλι τους «γλάρους» για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Και αυτό γιατί, πλην του 23χρονου σέντερ φορ οι Λονδρέζοι έχουν ήδη πάρει από την Μπράιτον τους Ρόμπερτ Σάντσεθ, Μαρκ Κουκουρέγια και Μόισες Καϊσέδο, καθώς και τον προπονητή Γκρέιαμ Πότερ.

