Ατσάλινο διπλό στο Μονακό για Ολυμπιακό που... πλήγωσε τον Σπανούλη

Επιστροφή στις νίκες για τον «ατσάλινο» Ολυμπιακό!

Σε ένα ματς... πραγματικό θρίλερ στο Πριγκιπάτο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλε ψυχή στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και ξεδιπλώνοντας τη μεγάλη ποιότητά της στο παρκέ, έφυγε με το σπουδαίο διπλό 89-80 επί της Μονακό στο «Salle Gaston Medecin» για τη 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Φαλ, μπήκε αρκετά δυναμικά στο ματς. Με τρίποντο του Βεζένκοφ και δίποντο του Φουρνιέ, προηγήθηκε με 5-3 στο 2’, για να ακολουθήσουν τρία όμορφα καλάθια με φλόουτερ του Γουόκαπ για το 11-7 δύο λεπτά αργότερα. Το τρίποντο του Μπλόσομγκεϊμ και το δίποντο του Ντιαλό, έφεραν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ τη Μονακό (12-11) στο 5’, για να ακολουθήσει η απάντηση η «ερυθρόλευκη» απάντηση δια χειρός Βεζένκοφ και Βιλντόσα για το 12-16 δύο λεπτά αργότερα.

Η είσοδος του Παπαγιάννη στο παρκέ, επέτρεψε στους Μονεγάσκους να «χτυπήσουν» στην αντίπαλη ρακέτα και να βρουν εύκολους πόντους. Με τον Έλληνα σέντερ να πετυχαίνει 7 μαζεμένους πόντους και τον Φουρνιέ να απαντά με δύο δικά του back-to-back τρίποντα, το σκορ διαμορφώθηκε στο 19-22 στο 8', το οποίο και ήταν αποτέλεσμα δεκαλέπτου, μιας και οι δύο ομάδες έμειναν «άσφαιρες» στις τελευταίες επιθέσεις.

Μονακό-Ολυμπιακός:

Ακόμα πιο γρήγορος ήταν ο ρυθμός του αγώνα στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου οι επιθέσεις είχαν τον πρώτο λόγο, με τις άμυνες πολλές φορές να... πηγαίνουν περίπατο. Χαρακτηριστικό ήταν πως στο δεκάλεπτο αυτό, το προβάδισμα άλλαξε συνολικά 10 φορές χέρια σε ένα εντυπωσιακό από άποψης θεάματος και ρυθμού παιχνίδι. Γκος και Παπαγιάννης αντάλλαξαν καλάθια στα πρώτα λεπτά για το 25-26, με τους Οκόμπο, Λόιντ και Μπράουν να δίνουν το προβάδισμα στο σύνολο του Σπανούλη για το +4 και το 32-28 στο 14'.

Από τα μέσα της περιόδου, ο Ολυμπιακός ανέβασε «στροφές» στην επίθεσή του, έχοντας τους Πίτερς και ΜακΚίσικ σε τρομερό εκτελεστικό βράδυ. Ενδεικτικό είναι πως ο πρώτος πέτυχε 8 πόντους και ο δεύτερος 13 στο τελευταίο πεντάλεπτο, μεταξύ των οποίων και το buzzer beater τρίποντο με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 47-45!

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να «σφίγγει» την άμυνά της, ρίχνοντας παράλληλα τον ξέφρενο ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου, ένα τέμπο που η αλήθεια ήταν πως ταίριαζε περισσότερο στη Μονακό. Με δίποντο του Φουρνιέ στο ξεκίνημα της περιόδου, ο Ολυμπιακός πήγε στο +4 (45-49), ενώ, λίγο αργότερα, με τρία καλάθια του Βεζένκοφ, το σκορ έγινε 53-55 στο 24'. Στη συνέχεια, ο Φουρνιέ πήρε την σκυτάλη και με δύο μεγάλα τρίποντα ισοφάρισε τη μέγιστη διαφορά των Πειραιωτών για το 56-61 στο 27'.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Βεζένκοφ αποχώρησε από το παρκέ με σχίσιμο στο αριστερό μάτι μετά από σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Λόιντ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για να κάνει ράμματα. Μια εξέλιξη που φάνηκε να αποσυντονίζει τους Πειραιώτες, με τους Οκόμπο και Στραζέλ να τρέχουν ένα επιμέρους 6-0 σερί για την προσπέραση της Μονακό (62-61) στο 29', προτού οι Γκος και Φουρνιέ με δύο πολύ δύσκολα και εντυπωσιακά λέι απ στο τελευταίο λεπτό, κάνουν το 65-62 υπέρ της ελληνικής ομάδας!

Το... θρίλερ συνεχίστηκε και στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, με τον Πίτερς να γράφει το 66-62 στο ξεκίνημά της από την τεχνική ποινή του Τζέιμς. Εκμεταλλευόμενη τις αργές επιστροφές του Ολυμπιακού, η Μονακό βρήκε τέσσερις γρήγορους πόντους στο τρανζίσιον από τους Λόιντ και Ντιαλό για το 66-66 στο 32', προτού ο Φουρνιέ με μία βολή, ο Γκος με τρίποντο και μαγική ασίστ για το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, κάνουν το 68-70 ένα λεπτό αργότερα. Κάπου εκεί, οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε ένα απίστευτο... διαγωνισμό τριπόντων, με τους Ντιαλό, ΜακΚίσικ, Τζέιμς, Γκος και σκοράρουν κατά σειρά πίσω από τα 6,75μ. για το 77-78 στο 35'!

