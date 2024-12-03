Χωρίς Ίνγκασον, Τζούριτσιτς, Μαξ και Σπόραρ η αποστολή Παναθηναϊκού για Ατρόμητο

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό (04/12, 21:30) ματς με τον Ατρόμητο για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στο πρώτο ραντεβού, θυμίζουμε, μεταξύ των δύο ομάδων στον θεσμό, μετά την αναβολή της αναμέτρησης λόγω του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Στην αποστολή, λοιπόν, δεν συμπεριλήφθηκαν οι Ίνγκασον, Τζούριτσιτς, Μαξ και Σπόραρ, με τους Αράο, Μλαντένοβιτς και Γεντβάι από την άλλη να επιστρέφουν στις επιλογές του Ρούι Βιτόρια. Ο Σλοβένος φορ κάνει θεραπεία, ενώ οι πρώτοι τρεις έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης (04/12) στις 21:30.

Αναλυτικά η αποστολή:

Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Αράο, Φικάι, Νταμπίζας

