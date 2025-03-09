Ατρόμητος και Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 στο Περιστέρι, για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αποτέλεσμα που δεν άλλαξε την ήδη διαμορφωμένη πριν την αναμέτρηση συνθήκη, η οποία ήθελε τους «πράσινους» τρίτους, στο -3 από την δεύτερη ΑΕΚ, αλλά και την ομάδα των δυτικών προαστείων να συμμετέχει στα play in, όπως και συνέβη εν τέλει.

Ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για να προηγηθεί, αλλά τις σπατάλησε σε μια ακόμα περίπτωση και άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς, για να δει τον Ατρόμητο να ανοίγει το σκορ με μια πολύ ωραία συνεργασία -απόρροια και της δικής του αδράνειας- και σκόρερ τον Γιουμπιτάνα, στο 78’!

Ωστόσο, οι ερχόμενοι από τον πάγκο Λημνιός και Μαξίμοβιτς πρωταγωνίστησαν στην ισοφάριση της ομάδας τους, στο 90ο λεπτό, με τον πρώτο να έχει ασίστ και τον δεύτερο να σκοράρει με κεφαλιά.

Πλέον, με την διαφορά από την κορυφή στο -10 είναι ξεκάθαρο ότι το «τριφύλλι» δεν μπορεί να στοχεύει σε κάτι άλλο από την δεύτερη θέση. Νωρίτερα, όμως, πρέπει να στρέψει όλη την προσοχή του στη ρεβάνς της Πέμπτης με την Φιορεντίνα.

