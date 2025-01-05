Αθανασίου: Πολύ σημαντικό το ματς με ΠΑΟΚ, τα δεδομένα για την 11άδα - Καυτός ο Γενάρης για τον Παναθηναϊκό

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού ενόψει της «μάχης» με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» στάθηκε (μιλώντας στους Χρήστο Ρομπόλη και Παναγιώτη Κεφαλά) στο πόσο σημαντικό είναι το ματς για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, ενώ επεσήμανε ότι γενικότερα θα είναι «καυτός» ο Γενάρης για τους «πράσινους».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πλάνο του Πορτογάλου τεχνικού και το μοναδικό δίλημμα που έχει όσον αφορά την ενδεκάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.