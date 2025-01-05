Λογαριασμός
Αθανασίου: Πολύ σημαντικό το ματς με ΠΑΟΚ, τα δεδομένα για την 11άδα - Καυτός ο Γενάρης για τον Παναθηναϊκό

Το ρεπορτάζ-σχόλιο του Νίκου Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ  

Αθανασίου: Πολύ σημαντικό το ματς με ΠΑΟΚ, τα δεδομένα για την 11άδα - Καυτός ο Γενάρης για τον Παναθηναϊκό

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού ενόψει της «μάχης» με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» στάθηκε (μιλώντας στους Χρήστο Ρομπόλη και Παναγιώτη Κεφαλά) στο πόσο σημαντικό είναι το ματς για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, ενώ επεσήμανε ότι γενικότερα θα είναι «καυτός» ο Γενάρης για τους «πράσινους».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πλάνο του Πορτογάλου τεχνικού και το μοναδικό δίλημμα που έχει όσον αφορά την ενδεκάδα.

