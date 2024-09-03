O Όλεκ Μπαλτσερόφσκι αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR καθώς ανακοινώθηκε από την Ουνικάχα Μάλαγα, και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του αλλά και τον Εργκίν Αταμάν στη Σλοβενία.

Μάλιστα, ο Τούρκος προπονητής έβγαλε μία πολύ συγκινητική ομιλία για τον Πολωνό σέντερ, τονίζοντας πως δεν του έδωσε ευκαιρίες, ωστόσο ελπίζει να κάνει λάθος όπως σε παλιότερες περιπτώσεις, και να τον δει να επιστρέφει ως σταρ με πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τούρκου τεχνικού:

«Θα χρειαστώ ένα λεπτό για να κάνω μία ανακοίνωση. Σήμερα ήταν η τελευταία προπόνηση του Όλεκ με την ομάδα μας. Σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου στην ομάδα την περασμένη χρονιά. Δεν είχα την ευκαιρία να σου δώσω περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Euroleague, αλλά ήσουν άξιο μέλος αυτής της πρωταθλήτριας ομάδας.

Όταν ήμουν στην Έφες, αποδέσμευσα τον Τζάναν Μούσα και στη συνέχεια εκείνος έγινε σταρ σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μετά, αποχώρησε ο Φιλίπ Πετρούσεβ γιατί ήθελε να παίξει στο NBA. Πλέον παίζει στον Ολυμπιακό και βγάζει καλά χρήματα. Οπότε, ελπίζω πως η απόφασή μου για εσένα θα είναι λανθασμένη και θα επιστρέψεις στην ομάδα τα επόμενα χρόνια με ένα πολύ μεγάλο, διπλάσιο ή τριπλάσιο συμβόλαιο».

