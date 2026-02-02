Δεν θα πραγματοποιηθεί η Media Day στον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο του αγώνα του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό σημαίνει πως δηλώσεις από τον Εργκίν Αταμάν αλλά και τους παίκτες ενόψει της αυριανής αναμέτρησης δεν θα γίνουν με τους πάντες να δίνουν το παρών σήμερα στο γήπεδο για να κάνουν προπόνηση.

Θυμίζουμε ότι οι πράσινοι προέρχονται από την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για το ελληνικό πρωτάθλημα και όλα όσα ακολούθησαν αυτής.

Το παιχνίδι με τους Μαδριλένους είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:15.

