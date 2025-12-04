Άρης σε ΚΕΔ: «Αλλάξτε διαιτητή και VAR στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»

Ο Άρης εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με την χθεσινή διαιτησία του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, ενώ αναφέρθηκε και στο επόμενο ματς του πρωταθλήματος με αντίπαλο πάλι τον Δικέφαλο του Βορρά.

Οι κίτρινοι ζήτησαν την αντικατάσταση τόσο του διαιτητή όσο και του Varίστα του ντέρμπι της Κυριακής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως καταλαβαίνουν όλοι τι έργο θα δουν σε λίγες ημέρες.

Η ανακοίνωση:

«Μετά τα χθεσινά, σήμερα ήρθε και… έδεσε το γλυκό. Με τους ορισμούς του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή!

Δηλαδή, κύριοι της ΚΕΔ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ για ιδανικότερο στο VAR αυτόν που είναι ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΣ στην Ιταλία; Κάτι θα ξέρετε κ. Βαλέρι...

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητάει αντικατάσταση τόσο του διαιτητή όσο και του VARista για το παιχνίδι της Κυριακής».

