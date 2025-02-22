Μαλεζάνι για Παναθηναϊκός-Φιορεντίνα: «Οι ελληνικές ομάδες τρομάζουν στις έδρες τους»

Στη δυναμική που βγάζουν οι ελληνικές ομάδες όταν αγωνίζονται εντός έδρας στάθηκε ο Αλμπέρτο Μαλεζάνι σε δηλώσεις που έκανε στον ιταλικό Τύπο με αφορμή την κλήρωση που έφερε τον Παναθηναϊκό και τη Φιορεντίνα να αναμετρώνται στο Conference League.



Δεν θέλησε να καταθέσει την άποψή το για το ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση και απλώς υπογράμμισε την αγωνιστική άνοδο που έχουν οι ομάδες μας όταν παίζουν στην Ελλάδα.

«Λυπάμαι που η μία από τις δύο θα αποχωρήσει, γιατί πέρασα καλά στον Παναθηναϊκό. Παίξαμε το ποδόσφαιρο που ήθελα, με αντιμετώπιζαν πάντα καλά και είχα εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο. Έπρεπε να επιστρέψω στην Ιταλία για προσωπικούς λόγους, αλλιώς θα έμενα για να τελειώσω την καριέρα μου εκεί».«Οι ελληνικές ομάδες τρομάζουν στην έδρα τους, αν και σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού συμπεριφέρονται καλύτερα. Υπάρχουν επίσης γνωστοί παίκτες στην Serie A που διάλεξαν την Ελλάδα για να επανεκκινήσουν την καριέρα τους. Είναι μια μείξη καλών ξένων παικτών με εμπειρία και νεαρών παικτών».

