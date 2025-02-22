Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής και της αγωνιστικής γενικότερα με τον ΠΑΟΚ.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν επεφύλαξε καμία έκπληξη, με τους μόνους παίκτες έμειναν εκτός να είναι οι δύο τραυματίες Ρέτσος και Τσικίνιο.

Από εκεί και πέρα συμμετέχουν κανονικά σε αυτή οι:Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Τζολάκης, Κάρμο, Στάμενιτς, Όρτα, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Εσε, Κωστούλας, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Παπακανέλλος, Πάλμα, Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο και Βέλντε.

