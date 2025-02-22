Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Δείτε τους παίκτες που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Κυριακής

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής και της αγωνιστικής γενικότερα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν επεφύλαξε καμία έκπληξη, με τους μόνους παίκτες έμειναν εκτός να είναι οι δύο τραυματίες Ρέτσος και Τσικίνιο.



Από εκεί και πέρα συμμετέχουν κανονικά σε αυτή οι:

Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Τζολάκης, Κάρμο, Στάμενιτς, Όρτα, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Εσε, Κωστούλας, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Παπακανέλλος, Πάλμα, Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο και Βέλντε.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark