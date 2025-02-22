Λογαριασμός
Με τις γνωστές απουσίες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Λαμία

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει στη Λαμία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την τοπική ομάδα

Παναθηναϊκός: Με τις γνωστές απουσίες η αποστολή για τη Λαμία

Η Λαμία θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για τη 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια να ανακοινώνει την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει στη Φθιώτιδα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τον τιμωρημένο Αζεντίν Ουναΐ ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες, όπως και τους τραυματίες Φακούντο Πελίστρι, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Τιμ Γεντβάι.

Οι «πράσινοι» είναι πολύ πιθανόν να αγωνιστούν με Φώτη Ιωαννίδη και Κάρολ Σφιντέρσκι ως δίδυμο στην επίθεση, ενώ δεν αποκλείεται ο Γουίλιαν Αράο να πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής τώρα που έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:
Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.

Πηγή: sport-fm.gr

