Άρης: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση του Μιχάλη Βοριαζίδη

Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Μιχάλης Βοριαζίδης. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη θα παραμείνει λίγες ημέρες στο νοσοκομείο και αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Από εκεί και πέρα, σε δυο γκρουπ πραγματοποιήθηκε η σημερινή (20/10) προπόνηση και όσοι αγωνίστηκαν χθες με τον Παναθηναϊκό έκαναν αποθεραπεία. Ο Άρης πλέον στρέφει την προσοχή του στο ματς με τον Λεβαδειακό, με την προετοιμασία να αρχίζει από την επόμενη Τετάρτη (22/10).

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ (οι Ούρος Ράτσιτς και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν τα προγράμματά τους).

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τετάρτη (22/10).

Η μεθαυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της ερχόμενης Κυριακής με τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχή επέμβαση. Εν αναμονή των λοιπών εξετάσεων για να είναι το συντομότερο δυνατό κοντά μας.

