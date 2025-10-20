«Δίκη στον ΣΚΑΪ»: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ Hybrid και στη 1.00 στον ΣΚΑΪ

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ - η αθέατη πλευρά του ντέρμπι των "Δικεφάλων". Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και επί δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών Γιώργο Σπανέα.

Δείτε το trailer:

Έρευνα: Οι οφειλές των ΠΑΕ μετά τις πτωχεύσεις τους. Απαντά ο ποδοσφαιριστής Θανάσης Παπάζογλου.

Αποκάλυψη: Πως δρούσε το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Θέμα: Η δικαστική εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη. Στο studio, ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

