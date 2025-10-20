Ο Σον Ντάις είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους της Premier League, καθώς έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο πρώην τεχνικός της Έβερτον, που παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Φόρεστ, μετά την αποχώρηση του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής απολύθηκε μετά από μόλις 39 ημέρες στον πάγκο, χωρίς να πετύχει νίκη σε οκτώ αγώνες.

Η διοίκηση της Φόρεστ, υπό τον ιδιοκτήτη Ευάγγελο Μαρινάκη, κινήθηκε άμεσα για την αντικατάσταση του Ποστέκογλου, με τον Ντάις να θεωρείται ιδανικός για να σταθεροποιήσει την ομάδα, η οποία έχει ήδη αλλάξει τρεις προπονητές μέσα στη σεζόν.

Ο Ντάις, γνωστός για την ικανότητά του να διατηρεί ομάδες στην Premier League, έχει εμπειρία από Γουότφορντ, Μπέρνλι και Έβερτον.

