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Άρης Betsson: Τα 3’39’’ ήταν αρκετός χρόνος για να εξαντληθούν όλα τα διαρκείας

Σε κατάσταση πανικού βρίσκεται ο κόσμος του μπασκετικού Άρη, καθώς μέσα σε μόλις 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα έκαναν φτερά και τα 1.000 διαθέσιμα διαρκείας

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Άρης

Πανζουρλισμός για ένα μαγικό χαρτάκι. Ο κόσμος του Άρη δηλώνει βροντερό «παρών» και αυτό αποδεικνύεται από τον πανικό που δημιουργήθηκαν για τα εισιτήρια διαρκείας.


Ολόκληρος ο «κίτρινος» λαός της ομάδας περίμενε καρτερικά για να προμηθευτεί ένα εισιτήριο διαρκείας, είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά, με την ΚΑΕ να ενημερώνει πως και τα 1.000 που είχαν μείνει διαθέσιμα έκαναν… φτερά, σε μόλις 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

Είναι δεδομένο λοιπόν ότι για τη νέα αγωνιστική σεζόν που πλησιάζει το Αλεξάνδρειο θα είναι μόνιμα sold out και για να περάσει η οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα αλώβητη από αυτό θα πρέπει να… φτύσει αίμα.

Άρης

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Άρης Σούπερλιγκα
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