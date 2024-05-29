Μετά την τιμωρία των Σουλεϊμάνοφ, Ζουλ και Νταρίντα, για τη συμπεριφορά τους στον πρόσφατο τελικό Κυπέλλου του Άρη με τον Παναθηναϊκό, τα… προβλήματα συνεχίζονται για τους Θεσσαλονικείς, μετά τη μη παραλαβή των μεταλλίων τους.



Συγκεκριμένα, κλήθηκαν αύριο (30/05) στις 16:00 σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ΠΑΕ Άρης, ο πρόεδρος των «κίτρινων», Θόδωρος Καρυπίδης, καθώς και άπαντα τα μέλη της αποστολής, όπως αυτά είναι γραμμένα στο φύλλο αγώνα από την διαιτητή Φραπάρ.

Θυμίζουμε, όπως έχουμε γράψει, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι του Άρηαπό την Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

