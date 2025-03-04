Η αποστολή της Εθνικής ομάδας αναχώρησε το πρωί της Τρίτης με προορισμό την Ολλανδία, εκεί όπου θα διεξαχθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους ταλαιπωρείται από γρίπη και καθώς δεν έχει προλάβει να αναρρώσει πλήρως, ανέβαλε την αναχώρησή του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να αναρρώσει ώστε να προλάβει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από 20 μέρες στην πόλη Νανζίνγκ της Κίνας (21-23/3).

Αναλυτικά η αποστολή:

Άνδρες:

60 μ.: Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγ. Δημητρίου), Νικόλας Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας), Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ)

60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ), Γιάννης Ρίζος (ΑΣ Άρης Θεσ/νίκης)

Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης (ΟΣΦΠ)

Σφαιροβολία: Τάσος Λατιφλάρι (ΑΣ Κένταυρος), Οδυσσέας Μουζενίδης (ΑΣ Κένταυρος)

Γυναίκες:

60 μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Δήμητρα Τσουκαλά (ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής), Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)

800 μ.: Γεωργία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ)

1.500 μ.: Ανθή Κυριακοπούλου (ΠΑΟ)

60 μ. εμπ.: Ελισάβετ Πεσιρίδου (ΓΣ Ηλιούπολης)

Ύψος: Τατιάνα Γκούσιν (ΓΣ Κηφισιάς)

Επί κοντώ: Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Μήκος: Αντριάνα Γκόγκα (ΑΣ Πανόραμα)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.