Η αποστολή της Εθνικής ομάδας αναχώρησε το πρωί της Τρίτης με προορισμό την Ολλανδία, εκεί όπου θα διεξαχθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους ταλαιπωρείται από γρίπη και καθώς δεν έχει προλάβει να αναρρώσει πλήρως, ανέβαλε την αναχώρησή του.
Ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να αναρρώσει ώστε να προλάβει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από 20 μέρες στην πόλη Νανζίνγκ της Κίνας (21-23/3).
Αναλυτικά η αποστολή:
Άνδρες:
60 μ.: Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγ. Δημητρίου), Νικόλας Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας), Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ)
60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)
Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)
Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ), Γιάννης Ρίζος (ΑΣ Άρης Θεσ/νίκης)
Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης (ΟΣΦΠ)
Σφαιροβολία: Τάσος Λατιφλάρι (ΑΣ Κένταυρος), Οδυσσέας Μουζενίδης (ΑΣ Κένταυρος)
Γυναίκες:
60 μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Δήμητρα Τσουκαλά (ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής), Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)
800 μ.: Γεωργία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ)
1.500 μ.: Ανθή Κυριακοπούλου (ΠΑΟ)
60 μ. εμπ.: Ελισάβετ Πεσιρίδου (ΓΣ Ηλιούπολης)
Ύψος: Τατιάνα Γκούσιν (ΓΣ Κηφισιάς)
Επί κοντώ: Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)
Μήκος: Αντριάνα Γκόγκα (ΑΣ Πανόραμα)
