Ομάδα που έχει καταφέρει να έχει σχεδόν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός παραχώρησε στην Αθήνα συνέντευξη στο TRT της πατρίδας του.

«Ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικά έσοδα από εισιτήρια για κάθε αγώνα, που σημαίνει ότι έχει έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό. Μπορώ να πω ότι είναι ίσως η μόνη ομάδα στην Ευρώπη με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επεισοδιακή σειρά των playoffs απέναντι στην πρώην ομάδα του, Αναντολού Εφές. «Το τελευταίο πράγμα που ήθελα ήταν να παίξουμε με την Εφές στα playoffs. Το θεωρήσαμε ασέβεια εκ μέρους της να προπονηθεί στην έδρα του Ολυμπιακού. Έμεινα πολύ έκπληκτος από αυτή την κίνηση και δεν κατάλαβα τους σκοπούς της. Ήταν δύσκολο να χάσουμε τον πέμπτο αγώνα εντός έδρας, αλλά η Εφές αντιστάθηκε».

Όσο για το σύνθημα εναντίον του στο Game 4 και την αντίδρασή του, εξήγησε: «Στο τέλος του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε ένα σύνθημα που έχει ταυτιστεί με τη Φενέρμπαχτσε εδώ και χρόνια, ένα σύνθημα που ξεκίνησε αρχικά με μια μικρή ομάδα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην πλειοψηφία της κερκίδας. Φυσικά, αυτό με εκνεύρισε κι εμένα και γι’ αυτό αποχώρησα από το γήπεδο».

Τέλος, αναφέρθηκε στην αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι. «Η Φενέρμπαχτσε είναι μια καλή ομάδα. Η επίθεσή της βελτιώθηκε πολύ μετά την ένταξη του Έρικ ΜακΚόλουμ στην ομάδα».

