Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Παίρνει δανεικό τον Τζαλό από τη Γιουβέντους η Πόρτο

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League, Πόρτο, παίρνει τον Τιάγκο Τζαλό υπό το καθεστώς δανεισμού από τη Γιουβέντους

Τιάγκο Τζάλο

Σημαντική ενίσχυση στη θέση των στόπερ για την Πόρτο. Η μία εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League έκλεισε τον Τιάγκο Τζαλό με τη μορφή του δανεισμού από τη Γιουβέντους, με μόνο το τυπικό κομμάτι του deal να απομένει.

Ο 24χρονος Πορτογάλος επιστρέφει στην πατρίδα του μετά από θητείες σε Μίλαν, Λιλ και Γιουβέντους. Η συμφωνία των δυο συλλόγων είναι για μονοετή δανεισμό χωρίς οψιόν και οι «δράκοι» θα καλύψουν το 60% του συμβολαίου του.

Η «γηραιά κυρία» απέκτησε τον Τζαλό τον περασμένο Γενάρη από τη Λιλ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως στο δεύτερο μισό της σεζόν έκανε μόλις μια εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας.

