Παίκτης του Ολυμπιακού ο Φουρνιέ

Ενεργοποιεί τη… βόμβα του Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός. Όπως μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από 12 χρόνια μεγάλης καριέρας στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιο του 31χρονου με την ομάδα του Πειραιά θα είναι διάρκειας δύο ετών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα, ενώ θα αμείβεται με περίπου 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Στο μεταξύ, ο Γάλλος είχε προτάσεις από Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν, αλλά τελικά αποδέχτηκε την πρόταση των «ερυθρόλευκων».

Από 'κει και πέρα, η επικείμενη μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ θα φέρει και μερικές αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό.

Ο πρώτος θα είναι ο Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος αναμένεται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» είναι πιθανό η διοίκηση να καλέσει τον Σέρβο φόργουορντ για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους.

Επίσης, είναι εφικτό να γίνει κι άλλη μία αποχώρηση με το φαβορί να είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ είναι από τους πιο «παλιούς» στην ομάδα, αλλά με την έλευση του Γάλλου σταρ θα μειωθεί ακόμη περισσότερο ο χρόνος συμμετοχής του. Άρα, πιθανότατα θα είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει, ενώ ήδη μέσα στο καλοκαίρι έχει δείξει πολύ «ζεστό» ενδιαφέρον η Μονακό.

