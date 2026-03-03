Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Κυριακή (08/03, 19:00) από τον Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την κατάληψη της 4ης θέσης που οδηγεί στα playoffs.

Η ζήτηση των φίλων του «τριφυλλιού» για εισιτήρια ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα η ΠΑΕ να ανακοινώσει ότι άνοιξαν δύο επιπλέον θύρες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς, δημιουργώντας μια έντονα «πράσινη» ατμόσφαιρα.

Μετά τις θύρες 4 και 5, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ότι ο Λεβαδειακός παραχώρησε και τις θύρες 6 και 5 VIP, αυξάνοντας σημαντικά τη χωρητικότητα για τους φιλοξενούμενους.

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε και ο Λεβαδειακός, διαθέσιμη για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα είναι εκ νέου και η Θύρα 4, όπου θα διατεθούν περίπου 600 επιπλέον εισιτήρια, με τιμή 30 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (8/3, 19:00), ότι διαθέσιμες είναι οι θύρες 5, 6 και 5 VIP. Στις θύρες 5 και 6 η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 40 ευρώ ενώ για την 5 VIP στα 50 ευρώ.

Αγοράστε το εισιτήριό σας ανά θύρα:

θύρα 5

θύρα 6

θύρα 5 VIP».

