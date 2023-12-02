Λογαριασμός
Βόλεϊ: Άνετη νίκη ο Παναθηναϊκός, περιμένει το ντέρμπι (3-1 σετ τη Λαμία)

Άνετα ο Παναθηναϊκός και περιμένει το ντέρμπι Χωρίς να πιεστεί, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τη Λαμία στο Μετς για την όγδοη αγωνιστική της Volley League γυναικών και μείωσε προσωρινά στο -1 από την κορυφή.

Βόλεϊ

Άνετα ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τη Λαμία στο Μετς για την όγδοη αγωνιστική της Volley League ανδρών και βρέθηκε προσωρινά στο 1- από την κορυφή και την πρωτοπόρο ΑΕΚ, περιμένοντας το αποτέλεσμα της Ένωσης στο ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό, με τους Φθιωτούς να μένουν στην τελευταία θέση.

Διέλυσε 3-0 σετ τον απογοητευτικό Άρη ο ΑΟ Θήρας στη Θεσσαλονίκη και παρέμεινε στην τέταρτη θέση, αφήνοντας δέκατες τις «κίτρινες».



«Πέρασε» από το Μαρκόπουλο 3-1 σετ η Θέτις και το προσπέρασε με +3 στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας στην πεντάδα.

Εξάδα για τον εκπληκτικό φέτος Ηλυσιακό, ο οποίος νίκησε 3-2 σετ τον απογοητευτικό ΠΑΟΚ στου Ζωγράφου και τον άφησε στην προτελευταία θέση.

Πήραν το ντέρμι των νεοφώτιστων με 3-1 σετ εντός έδρας οι Πρωταθλητές Πέυκων επί του Απολλώνιου και τον προσπέρασαν στη βαθμολογία.
