Άνετα ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τη Λαμία στο Μετς για την όγδοη αγωνιστική της Volley League ανδρών και βρέθηκε προσωρινά στο 1- από την κορυφή και την πρωτοπόρο ΑΕΚ, περιμένοντας το αποτέλεσμα της Ένωσης στο ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό, με τους Φθιωτούς να μένουν στην τελευταία θέση.



Διέλυσε 3-0 σετ τον απογοητευτικό Άρη ο ΑΟ Θήρας στη Θεσσαλονίκη και παρέμεινε στην τέταρτη θέση, αφήνοντας δέκατες τις «κίτρινες».

«Πέρασε» από το Μαρκόπουλο 3-1 σετ η Θέτις και το προσπέρασε με +3 στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας στην πεντάδα.Εξάδα για τον εκπληκτικό φέτος Ηλυσιακό, ο οποίος νίκησε 3-2 σετ τον απογοητευτικό ΠΑΟΚ στου Ζωγράφου και τον άφησε στην προτελευταία θέση.Πήραν το ντέρμι των νεοφώτιστων με 3-1 σετ εντός έδρας οι Πρωταθλητές Πέυκων επί του Απολλώνιου και τον προσπέρασαν στη βαθμολογία.

