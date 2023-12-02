Όλα… στραβά πήγαν για την Εφές στο Βελιγράδι!



Εκτός από τη βαριά ήττα (97-83) από τον Ερυθρό Αστέρα, η ομάδα του Ερντέμ Τσαν δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό αγωνιστικό πλήγμα. Κι αυτό γιατί, τραυματίας αποχώρησε ο Γουίλ Κλάιμπερν.

Σύμφωνα με τον Τύπο της Τουρκίας, το πρόβλημα του Αμερικανού είναι πολύ σοβαρό, και εκτιμάται ότι θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα!



Αυτό σημαίνει ότι, ο Κλάιμπερν λογικά θα επιστρέψει το… 2024 και φυσικά θα χάσει την προσεχή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR (5/12).



Στο μεταξύ, η Εφές έχει πληγεί σημαντικά από τους τραυματισμούς, αφού νοκ άουτ για τις επόμενες εβδομάδες θα είναι οι Άντε Ζίζιτς και Ντέρεκ Γουίλις, ενώ άγνωστο παραμένει το πότε θα επιστρέψουν στη δράση οι Τίμπορ Πλάις και Ελάιτζα Μπράιαντ.

Dün Kızılyıldız maçında sakatlanan Will Clyburn de sakatlar kervanına katıldı. Clyburn 1 ay takımla birlikte olamayacak. Şu anda sakat yabancı oyuncu sayısı 5 oldu.. pic.twitter.com/05fMwBrMg3 — Nejat Sayman (@nejatsayman) December 2, 2023

