Aνακοινώσεις ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Λαμία στο ημίχρονο

Ιδιαίτερα «θερμό» ήταν το ημίχρονο του εν εξελίξει αγώνα ανάμεσα στη Λαμία και τον Πανσερραϊκό για την 6η αγωνιστική της Super League, με αφορμή τις διαιτητικές υποδείξεις, αλλά και τις παρεμβάσεις του VAR.

Αρχικά ο Πανσερραϊκός με τοποθέτησή του στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram, αναφέρθηκε στο ακυρωθέν γκολ του Μπετανκόρ στο 13’, γράφοντας: «Κλοπή από το VAR! Ντράπηκε μέχρι κι ο Λανουά στην κερκίδα!».

Ακολούθησε μια αντίστοιχη τοποθέτηση στον λογαριασμό της Λαμίας στο Instagram για την αποβολή του Βλαχομήτρου, αλλά και την αλλαγή διαιτητή πριν το ματς, με τον Τσέτσιλα να παίρνει τη θέση του Βεργέτη που δήλωσε «κώλυμα».

«Με "ξαφνική" αλλαγή διαιτητή, με ανύπαρκτα φάουλ για να μην μπει γκολ και με κόκκινη "εφεύρεση", ντρέπεται σήμερα και η ντροπή!!» ανέφερε η τοποθέτηση της Λαμίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.