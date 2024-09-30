Μπαρτσελόνα: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Μπερνάλ έως το 2026, με ρήτρα 500 εκατ

Η Μπαρτσελόνα επέκτεινε το συμβόλαιο του Μαρκ Μπερνάλ έως το 2026 με οψιόν για άλλα τρία χρόνια, ενώ όρισε ρήτρα εξαγοράς του 17χρονου μέσου τα 500 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (30/9) η ομάδα της LaLiga.

Ο Μπερνάλ υπέστη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL) κατά τη νίκη της «Μπάρτσα» με 2-1 στη Ράγιο Βαγιεκάνο τον περασμένο μήνα, αναγκαζόμενος να βγει από το γήπεδο στα τελευταία λεπτά.

«Προϊόν» των ποδοσφαιρικών «φυτωρίων» των «μπλαουγκράνα» (La Masia), ο Μπερνάλ έχει πραγματοποιήσει τρεις εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα κόντρα στη Βαλένθια.

«Ο Μαρκ Μπερνάλ ήταν, μέχρι τον ατυχή τραυματισμό του, ο παίκτης που είχε προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση στην αρχή της σεζόν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα τη Δευτέρα (30/9).

«Αφού εντάχθηκε στον προπονητή Χάνσι Φλικ στην καλοκαιρινή προετοιμασία, ο Γερμανός προπονητής ήταν βέβαιος ότι ήταν έτοιμος να ανέβει στο επόμενο επίπεδο.

Ο σύλλογος είναι πεπεισμένος ότι είναι μια υπέροχη επένδυση για το μέλλον και έχει αντικατοπτρίσει αυτή την πεποίθηση με τη σημερινή νέα συμφωνία» κατέληξε η επίσημη ανακοίνωση των Καταλανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

