Επίσημα στην Ομόνοια ο Γιόβετιτς

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την απόκτηση του μέχρι πρότινος επιθετικού του Ολυμπιακού, Στέφαν Γιόβετιτς, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία μεταγραφή λίγο πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος

Ήταν γνωστή η συμφωνία του Στέφαν Γιόβετιτς με την Ομόνοια και πλέον πήρε και επίσημη μορφή, καθώς ο κυπριακός σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Μαυροβούνιος σέντερ φορ, ο οποίος μετά τον Ελ Αραμπί έγινε και αυτός κάτοικος Κύπρου, έφτασε το βράδυ του Σαββάτου (28/09) και σήμερα πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βάζοντας την υπογραφή στο συμβόλαιο του.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη και θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ομόνοιας μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στη σεζόν που αγωνίστηκε στους «ερυθρόλευκους», ο Γιόβετιτς πραγματοποίησε συνολικά 34 συμμετοχές, καταγράφοντας 8 γκολ και 4 ασίστ βοηθώντας τους «ερυθρόλευκους» να κατακτήσουν το Conference League.

