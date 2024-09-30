Επίσημα στην Ομόνοια ο Γιόβετιτς

Ήταν γνωστή η συμφωνία του Στέφαν Γιόβετιτς με την Ομόνοια και πλέον πήρε και επίσημη μορφή, καθώς ο κυπριακός σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Μαυροβούνιος σέντερ φορ, ο οποίος μετά τον Ελ Αραμπί έγινε και αυτός κάτοικος Κύπρου, έφτασε το βράδυ του Σαββάτου (28/09) και σήμερα πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βάζοντας την υπογραφή στο συμβόλαιο του.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη και θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ομόνοιας μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στη σεζόν που αγωνίστηκε στους «ερυθρόλευκους», ο Γιόβετιτς πραγματοποίησε συνολικά 34 συμμετοχές, καταγράφοντας 8 γκολ και 4 ασίστ βοηθώντας τους «ερυθρόλευκους» να κατακτήσουν το Conference League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.