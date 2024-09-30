ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Ήρθε επιτέλους η στιγμή η διαιτησία να γίνει επαγγελματική»

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Stoiximan Super Cup της Ρόδου, ο Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση, αναφορικά με το επίπεδο της διαιτησίας στη χώρα μας.

Μεταξύ άλλων, «πράσινη» ΚΑΕ ξεκαθάρισε πως η διαιτησία στην Ελλάδα δεν συνάδει με το επίπεδο και τις επενδύσεις, που κάνουν οι ομάδες, τονίζοντας πως πρέπει η διαιτησία να γίνει πλέον επαγγελματική.

Παράλληλα, το «τριφύλλι» προτείνει την υπαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας στον ΕΣΑΚΕ, ως τον πλέον αρμόδιο και ικανό φορέα να δώσει λύση στο ζήτημα αυτό, καλώντας όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος να ενωθούν και η διαιτησία να φύγει από τα χέρια της ΕΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Κατά γενική ομολογία το μπάσκετ στην Ελλάδα ανθίζει και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας στο ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει διαρκώς.

Γίνονται επενδύσεις εκατομμυρίων και η χώρα μας διαθέτει τον Πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό, καθώς και τη συμμετέχουσα σε F4 άξια ομάδα του Ολυμπιακού, έχοντας παράλληλα εννιά εκπροσώπους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συγχρόνως, το σύνολο των ομάδων της GBL κάνει μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης του προϊόντος κινούμενο σε επαγγελματικό πλαίσιο.

Το μπάσκετ στη χώρα μας αδιαμφισβήτητα έχει διαρκή άνοδο, για αυτό και καθίσταται επιβεβλημένο να έχει και μια διαιτησία αντίστοιχη αυτού.

Ωστόσο, το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας δεν φαίνεται αρκετά υψηλό, ώστε να ακολουθήσει αυτό των επενδύσεων, που γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ συνολικά. Αυτό αποδεικνύεται από την κατά γενική ομολογία μέτρια απόδοση των διαιτητών σε πλήθος παιχνιδιών, αλλά και από την απουσία νέων προσώπων στον χώρο αυτής. Το τελευταίο καθιστά δυσχερή την ίδια τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία αναγκάζεται να επιλέγει επανειλημμένως από την ίδια «δεξαμενή» διαιτητών -προβαίνοντας ταυτόχρονα σε εφήμερες λύσεις, όπως είναι η αύξηση των ηλικιακών ορίων- μέσω ενός συστήματος ορισμού διαιτητών χωρίς στέρεα κριτήρια και εκ των προτέρων ρητές προϋποθέσεις, καθώς εναπόκειται στην ανέλεγκτη κρίση της αν θα γίνει απευθείας ορισμός ή ορισμός με κλήρωση.

Είναι πλέον προφανές ότι ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας της ΚΕΔ και η διατήρηση υπαγωγής της στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη και αναβάθμιση της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης.

Θεωρούμε πως ήρθε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η στιγμή σε ένα επαγγελματικό και ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα, η διαιτησία να γίνει και αυτή επαγγελματική, περνώντας στην αρμοδιότητα του Συνεταιρισμού των ομάδων της GBL, οι οποίες είναι και αυτές που προβαίνουν στις μεγαλύτερες επενδύσεις, λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες και για τον λόγο αυτόν μπορούν να συνεργαστούν προς τη σωστή κατεύθυνση και να επιλύσουν ένα ζήτημα απολύτως καίριο για αυτές. Το ίδιο συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις προηγμένων πρωταθλημάτων, με κορυφαίο παράδειγμα εκείνο της ισπανικής ACB.

Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, σταθερότητα και εξέλιξη.

Από τη στιγμή που η ΕΟΚ δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση του επαγγελματικού πρωταθλήματος και δεν αποφασίζει για τη χάραξη της εμπορικής στρατηγικής της λίγκας, δεν είναι συνεπές και εύλογο να αποφασίζει για έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες του παιχνιδιού, ειδικά με τρόπο που δημιουργεί αβεβαιότητα και δεν προωθεί την αναβάθμιση του προϊόντος της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης.

Πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία δεν είναι αρμόδια να αποφασίσει για τίποτα σχετικό με το μέλλον της GBL, να εστιάσει αρκετά, ώστε να δώσει λύση στο σύνθετο θέμα της ελληνικής διαιτησίας περισσότερο από τους ίδιους τους μετόχους του συνεταιρισμού, ειδικά από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα, ενώ είχε την ευκαιρία; Μάλιστα, η ίδια η ΕΟΚ μόνο να κερδίσει έχει από αυτό, καθώς ακάθεκτη θα μπορούσε να απαλλαγεί από ένα τόσο ακανθώδες θέμα, για να εστιάσει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και κυρίως τα παιδιά, όπως συχνά έχει ισχυρισθεί ότι την ενδιαφέρει πρωτίστως.

Εξαιτίας όλων των προαναφερθέντων και με γνώμονα τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ανταγωνιστικού και πρόσφορου για επενδύσεις περιβάλλοντος, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προτείνει ξεκάθαρα την υπαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας στον ΕΣΑΚΕ, ως τον πλέον αρμόδιο και ικανό φορέα να δώσει λύση στο ταλαιπωρημένο αυτό ζήτημα.

Ήρθε η στιγμή οι πρωταγωνιστές του ελληνικού μπάσκετ να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να λυθεί μια για πάντα ένα μείζον θέμα από το οποίο εξαρτάται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια του Πρωταθλήματος. Από το οποίο εξαρτάται το μέλλον όλων μας στον χώρο αυτό».

