Ανακοίνωσε τον Λεμπόν η Athens Kallithea

Ενίσχυσης συνέχεια για την Athens Kallithea. H oμάδα του Στέλιου Μαλεζά, προχώρησε στην επισημοποίηση της απόκτησης του Γάλλου εξτρέμ, Κιλάν Λεμπόν ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Νέφτσι Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου winger Keelan Lebon, 27, με ελεύθερη μεταγραφή μετά την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του με την αζερική Neftci.

Γεννημένος στο Παρίσι, ο Lebon ξεκίνησε από τις ρεζέρβες της Paris FC, ενώ πέρασε από μία σειρά δανεισμών στις χαμηλότερες κατηγορίες της Γαλλίας, καθώς και στη Jong Utrecht, προτού κάνει το άλμα στην καριέρα του στην κορυφαία κατηγορία της Βουλγαρίας με την Beroe, όπου κατέγραψε 46 συμμετοχές συνολικά με τρία τέρματα και πέντε ασίστ τις σεζόν 2020/21 και 2021/22.

Ο Lebon έφυγε από την Beroe για την Astana FC τον Αύγουστο 2022, σημειώνοντας 13 συμμετοχές με δύο τέρματα και μία ασίστ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2022 καθώς η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League Καζακστάν.

Τον Ιανουάριο 2023, ο Lebon εντάχθηκε στη Neftci, όπου κατέγραψε 73 συμμετοχές συνολικά με έξι τέρματα και έντεκα ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συμμετοχών σε διοργανώσεις UEFA με ένα γκολ κόντρα στην Besiktas και μία ασίστ στον αγώνα κόντρα στη Zeleznicar.

Καλωσήρθες, Keelan».

