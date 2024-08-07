Αλόνσο: «Να γράψουμε νέα ιστορία με τον Άγιαξ…»

Ο Αλόνσο με σεβασμό προς τον Αίαντα, αλλά με ανάγκη να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκούς ομίλους, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την ανάγκη να μη στέκονται οι «πράσινοι» στο παρελθόν, αλλά να έχουν τη δική τους, σύγχρονη ιστορία στις αναμετρήσεις με τους Ολλανδούς.



Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως οι Τετέ και Ιωαννίδης είναι διαθέσιμοι για τις προσεχείς αναμετρήσεις των προκριματικών του Europa League.

: «Αναμφισβήτητα γνωρίζω την ιστορία Παναθηναϊκού και Άγιαξ. Αλλά ξέρουμε ότι είναι μια διαφορετική ιστορία σε διαφορετικό πλαίσιο αυτές οι αναμετρήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γράψουμε εμείς την ιστορία υπέρ μας».: «Κατ’ αρχάς το γκολ είναι το βασικό συστατικό για την αλλαγή τακτικής σε έναν αγώνα. Θέλω να πω ότι εκείνος που θα σημειώσει γκολ πρώτος, έχει πλεονέκτημα κόντρα στον αντίπαλό του. Βεβαίως θα κοιτάξουμε εμείς να είμαστε η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε αγώνα 90 λεπτών, αλλά αγώνα 180 λεπτών».: «Μας αρέσει να παίζουμε με τον κόσμο στο πλευρό μας. Αισθανόμαστε και πολύ άνετα και πολύ χαρούμενοι όταν είναι κοντά μας. Και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε έναν αγώνα».: «Είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ιωαννίδης έρχεται από τον τραυματισμό, αλλά ήδη το έχει ξεπεράσει. Και είναι επίσης διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα. Το γεγονός πως τον έχουμε διαθέσιμο είναι ένα σημαντικό όπλο».: «Κανένα αποτέλεσμα δεν θα αποφασίσει για την πρόκριση μέχρι να ολοκληρωθούν οι αγώνες. Όπως προείπα, ο αγώνα θα είναι μακρύς. Ο αγώνας είναι 180 λεπτά. Σεβόμαστε τον αντίπαλο πάρα πολύ. Αλλά έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση για την πρόκριση. Και όσον αφορά στον Βαγιαννίδη, είχε κάποιες δυσκολίες τις τελευταίες μέρες, αλλά το κοιτάμε και το εξετάζουμε μέρα με τη μέρα».: «Υπάρχει στρατηγική για να δούμε πώς θ’ αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που παίζει επιθετικά, αλλά οι σκέψεις είναι ίδιες με το παιχνίδι με την Μπότεφ».: «Αναμφισβήτητα είναι μια ομάδα που πέρυσι δεν είχε την καλύτερή της περίοδο. Έχει άλλον προπονητή φέτος και άλλον τρόπο παιχνιδιού. Και είναι μια ομάδα που χτίζει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και είναι πολύ επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν τη βλέπεις από τα μετόπισθεν».: «Αμφότεροι έτοιμοι και διαθέσιμοι.

