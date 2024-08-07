Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Παναθηναϊκού στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά έρχεται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM, με ένα ματς γεμάτο ιστορία αύριο, Πέμπτη (08/08).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άγιαξ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη 3η προκριματική φάση του Europa League και οι 94,6 κινούνται από νωρίς στον ρυθμό της κρίσιμης αναμέτρησης.

Συντονιστείτε την Πέμπτη (08/08) για να μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν τη σέντρα και στις 21:00 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγώνα, σε απευθείας σύνδεση με το ΟΑΚΑ.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι γραμμές. Παναθηναϊκός - Άγιαξ την Πέμπτη στις 21:00,

στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

