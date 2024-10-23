Αλόνσο: 1% πιθανότητα να έχει, ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει τη νίκη

Έτοιμος για… μάχη και αποφασισμένος να διεκδικήσει ό,τι ποσοστό και αν του αναλογεί για να πάρει τη νίκη απέναντι στην Τσέλσι αύριο (24/10) το βράδυ θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός!

Αυτό, τουλάχιστον, «υποσχέθηκε» ο Ντιέγκο Αλόνσο στην σημερινή, καθιερωμένη, συνέντευξη Τύπου, με τον Ουρουγουανό τεχνικό των «πράσινων» να κάνει ειδική μνεία στο κομμάτι της καλής αμυντικής λειτουργίας και στην αξία του αντιπάλου.

Παράλληλα, ο Αλόνσο στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που θα έχει το ΟΑΚΑ, αλλά και στην θλίψη που επικρατούσε στον Παναθηναϊκό, λόγω του χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τα λίγα γκολ που έχει στο παθητικό του εντός έδρας ο Παναθηναϊκός:

«Η άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική για να παίξεις παιχνίδι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο ελληνικό πρωτάθλημα, απέναντι στην Τσέλσι. Η καλή άμυνα σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις και καλή επίθεση».

Για το αν θα στηριχθεί στην τακτική των προηγούμενων ευρωπαϊκών αγώνων: «Το κοινό που έχει ο αυριανός αγώνας με εκείνους με Λανς και Άγιαξ είναι η ατμόσφαιρα. Ποδοσφαιρικά πρόκειται για διαφορετικές ομάδες. Στο παιχνίδι θεωρώ ότι η Τσέλσι είναι ψηλότερα, αλλά αυτό δεν αλλάζει τις σκέψεις μας για το πως θα αντιμετωπίσουμε τον αγώνα. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολος αγώνας, αλλά και ότι έχουμε τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε έναν σημαντικό αγώνα, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».

Για το αν ο Παναθηναϊκός θα παίξει το παιχνίδι των αντεπιθέσεων: «Ελπίζουμε να μπορέσουμε να βάλουμε εμείς τους όρους μας, είμαστε όμως ρεαλιστές, απέναντι στον αντίπαλο που θα έχουμε. Προετοιμάζουμε την ομάδα μας να προετοιμαστεί στις διάφορες καταστάσεις ενός αγώνα. Είχαμε λίγες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε συχνότερα θα είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε και τις αντεπιθέσεις μας. Όμως, αύριο, πιστεύω ότι θα υπάρξουν φάσεις που θα αμυνθούμε, αλλά και θα αντεπιτεθούμε. Αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι να έχουμε έλεγχο».

Για την αίσθηση ότι η ομάδα του βελτιώνεται λίγο λίγο και τι άλλο θέλει να δει: «Την ανταγωνιστικότητα και το ομαδικό πνεύμα. Ό,τι άλλο έρθει, καλώς να έρθει».

Για την άμυνα της Τσέλσι που δέχεται γκολ στα τελευταία ματς και για την πίεση που δέχεται ο ίδιος: «Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στον αντίπαλό μας. Δεν τον φοβόμαστε, ακόμα και με ομάδες μικρότερου βεληνεκούς, επίσης τις σεβαστήκαμε. Αυτό έμαθα από παιδί μικρό, γιατί έχω σεβασμό για το ποδόσφαιρο.

Έχουμε τις δυνατότητες να κερδίσουμε τον αγώνα, δεν ξέρω τι ποσοστό έχω, αλλά ακόμα και 1% θα τρέξω και θα το κυνηγήσω. Αυτό είναι το ομαδικό πνεύμα που θέλω, πάντα να δίνουμε την μάχη μας. Έτσι το κάναμε με τον Άγιαξ και με τη Λανς, έτσι θα το κάνουμε και αύριο. Το πνεύμα πρέπει πάντα να είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Πάντα ξέραμε να αντιμετωπίζουμε την πίεση και έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, εμπιστοσύνη σε εμένα και προχωράμε μπροστά».

Για τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ: «Έχουμε πολύ μεγάλο πόνο, είμαστε θλιμμένοι εδώ και 15 μέρες, που είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους μας. Δεν θεωρώ σωστό και ηθικό να μιλησω για το πως το αντιμετωπίσαμε. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα για τον Τζορτζ. Ο πρώτος είναι ο σεβασμός και ο δεύτερος ότι του αφιερώνουμε όλη την περίοδο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.