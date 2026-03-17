Βρούτσης: «Χρηματοδοτήσαμε με 37,4 εκατ. ευρώ τον επαγγελματικό αθλητισμό»

Με μια του ανάρτηση ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έκανε γνωστό το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης, αλλά και πώς αυτό επιμερίστηκε στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό.

Αναλυτικά αναφέρει ότι:

Η ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού περνά από πράξεις με μετρήσιμο αποτύπωμα.

Από το 2022, για πρώτη φορά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θεσμοθέτησε έναν σταθερό και διαφανή μηχανισμό ετήσιας χρηματοδότησης, αξιοποιώντας πόρους από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος.

Για το 2026, η ενίσχυση αυτή αυξήθηκε κατά 21,21% - σε συνολικά 80 εκατ. από 66 εκατ. τα προηγούμενα χρόνια - δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό της χώρας.

Συνολικά, 37.349.200 ευρώ κατευθύνθηκαν ήδη στον επαγγελματικό αθλητισμό, εκ των οποίων:

24,65 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 1

3,46 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 2

5,05 εκ. € στις ΚΑΕ της Basket League

2,99 εκ. € στα ΤΑΑ της Volley League

Παράλληλα, καλύφθηκαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους προς τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα και ενισχύθηκαν μηχανισμοί διαφάνειας και χρηστής διοίκησης!

Ακολουθεί, τις αμέσως προσεχείς ημέρες η κατανομή της αντίστοιχης χρηματοδότησης με 37,35 εκατ € στα 6.451 ερασιτεχνικά σωματεία και τις Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων όλων των Ομοσπονδιών.

Με σχέδιο, συνέπεια και αξιοπιστία ,επενδύουμε στον αθλητισμό που ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί προοπτική.

