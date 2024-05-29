ΑΕΚ: Θολό το τοπίο για το μέλλον του Χατζισαφί

Τις αποφάσεις των Σέρχιο Αραούχο και Νόρντιν Άμραμπατ για το αν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ και τη νέα αγωνιστική περίοδο περιμένουν στην «Ένωση», όμως, δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις παικτών, όπου λήγει το συμβόλαιό τους σε μερικές ημέρες, αφού υπάρχει και αυτή του Εχσάν Χατζισαφί.



Ο Ιρανός μένει ελεύθερος στα τέλη του Ιουνίου και αυτή τη στιγμή το τοπίο για την παραμονή του είναι θολό. Ο Ματίας Αλμέιδα πριν από αρκετούς μήνες είχε αναφέρει πως ο 34χρονος θα μπορούσε να παραμείνει στο ρόστερ και ως μια εναλλακτική για το κέντρο της άμυνας, ωστόσο, από τότε έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα και δεν αποκλείεται να σκέφτεται διαφορετικά τα δεδομένα.

Ο «Πελάδο» αναγνωρίζει την επαγγελματικότητα που έχει δείξει ο, αλλά και το γεγονός πως είναι χρήσιμος και μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού, όμως, αποτελεί ερωτηματικό το αν θα έχει νόημα να είναι μια λύση αποκλειστικά για το κέντρο της άμυνας, όπως είχε τονίσει ο Αργεντινός τεχνικός.Τα πάντακαι οι πιθανότητες είναιγια το μέλλον του Ιρανού, αν και όπως όλα δείχνουν η τελική απόφαση θα παρθεί με την επιστροφή του Αλμέιδα στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες.

