Σοκ με τον Νταντσένκο της ΑΕΚ: Έπαθε ανακοπή και νοσηλεύεται στην εντατική

Μια σοκαριστική είδηση έρχεται από την Ουκρανία και αφορά τον Όλεγκ Νταντσένκο. Ο Ουκρανός δεξιός μπακ ο οποίος είναι δανεικός από την ΑΕΚ στη Ζόρια, βρισκόταν με την ομάδα του σε προετοιμασία στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, λοιπόν, ο Νταντσένκο σωριάστηκε στο έδαφος, αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Άμεσα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έτρεξε για να δει τι συμβαίνει, ενώ για καλή τους τύχη βρισκόταν στο σημείο και το επιτελείο μιας αυστριακής ομάδας που είχε απινιδωτή μαζί του και επανέφερε στη ζωή τον Νταντσένκο, ο οποίος για κάποιο χρονικό διάστημα δεν είχε σφυγμό και ήταν κλινικά νεκρός.

Ο Νταντσένκο υπέστη ανακοπή, ενώ άμεσα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στην εντατική. Άπαντες περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του, ελπίζοντας πως τα νέα θα είναι ευχάριστα από για τον Ουκρανό μπακ.

