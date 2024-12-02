ΑΕΚ: Με αλλαγές για την πρόκριση κόντρα στον Άρη

Με την ψυχολογία ανεβασμένη, μετά το 4-0 επί του Άρη το Σάββατο αλλά και τα στραβοπατήματα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού χθες, η ΑΕΚ στρέφεται στο Κύπελλο. Την Τρίτη αντιμετωπίζει τον ίδιο αντίπαλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στη ρεβάνς του 1-0 για τους «16» του Κυπέλλου.

Ο Ματίας Αλμέιδα αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές διατηρώντας όμως και ένα μέρος του κορμού στο βασικό σχήμα, αλλά και κάποιους εξ αυτών στην αποστολή. Άλλωστε ακολουθεί την Κυριακή ο δύσκολος αγώνας με τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα στο Ηράκλειο και γι’ αυτό θα φρεσκάρει την ομάδα, ώστε να αντεπεξέλθει σε τρία δύσκολα ματς σε διάστημα εννιά ημερών.

Μια από τις επιστροφές που πρέπει να θεωρούνται δεδομένες είναι αυτή του Μπρινιόλι στην εστία, ενώ θέση διεκδικούν και οι Οντουμπάτζο, Χατζισαφί, Μήτογλου, Κάλενς, Γιόνσον, Περέιρα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Άμραμπατ, Μάνταλος, Πιερό, Τσούμπερ, Ελίασον και ο Λαμέλα που εξέτισε την ποινή του. Ο Φερνάντες που αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις από το ματς του Σαββάτου είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος. Ακόμη δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την κατάσταση του Ισπανού.

Από το ματς της Κρήτης θα απουσιάσει λόγω καρτών ο Γιόνσον, ενώ στο όριο των δύο καρτών έφτασαν προχθές Γκαρσία και Κοϊτά. Από δύο κίτρινες έχουν και οι Πινέδα, Ρότα, Πιερό, Περέιρα και Πήλιος.

