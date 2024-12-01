Βιτόρια: «Μας αφήνει άσχημη γεύση το αποτέλεσμα, δώσαμε ελπίδες στον Ατρόμητο»

Ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε και πάλι, δεν καθάρισε το ματς κόντρα στον Ατρόμητο και εν τέλει το πλήρωσε στο 90', αφού με ένα τρομερό γκολ ο Καραμάνης διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ΟΑΚΑ.



Μετά το τέλος του ματς ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ρουί Βιτόρια, τόνισε ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση και το απέδωσε και πάλι στη σωρεία χαμένων ευκαιριών.

Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια:

«Το να δέχεσαι γκολ στο τελευταίο λεπτό σου αφήνει άσχημη γεύση. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και να τελειώσουμε το παιχνίδι δε το κάναμε, το ότι ήταν το παιχνίδι στο 1-0 τους έδινε ελπίδες, αν και δεν είχαν φτιάξει κάποια ευκαιρία μέχρι το 90' σκόραραν και πήραν τον βαθμό, αφού εμείς δεν σκοράραμε στις ευκαιρίες που είχαμε».

