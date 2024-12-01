Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βιτόρια: «Μας αφήνει άσχημη γεύση το αποτέλεσμα, δώσαμε ελπίδες στον Ατρόμητο με τις χαμένες μας ευκαιρίες»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια μετά το 1-1 με τον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ

Βιτόρια: «Μας αφήνει άσχημη γεύση το αποτέλεσμα, δώσαμε ελπίδες στον Ατρόμητο»

Ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε και πάλι, δεν καθάρισε το ματς κόντρα στον Ατρόμητο και εν τέλει το πλήρωσε στο 90', αφού με ένα τρομερό γκολ ο Καραμάνης διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ΟΑΚΑ.

Μετά το τέλος του ματς ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ρουί Βιτόρια, τόνισε ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση και το απέδωσε και πάλι στη σωρεία χαμένων ευκαιριών.



Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια:

Για το τι θα πρέπει να κάνει καλύτερα ο Παναθηναϊκός ώστε να φτάνει στη νίκη:
«Το να δέχεσαι γκολ στο τελευταίο λεπτό σου αφήνει άσχημη γεύση. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και να τελειώσουμε το παιχνίδι δε το κάναμε, το ότι ήταν το παιχνίδι στο 1-0 τους έδινε ελπίδες, αν και δεν είχαν φτιάξει κάποια ευκαιρία μέχρι το 90' σκόραραν και πήραν τον βαθμό, αφού εμείς δεν σκοράραμε στις ευκαιρίες που είχαμε».
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρουί Βιτόρια Ατρόμητος Παναθηναϊκός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark