Βιτόρια: «Μας αφήνει άσχημη γεύση το αποτέλεσμα, δώσαμε ελπίδες στον Ατρόμητο»

Ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε και πάλι, δεν καθάρισε το ματς κόντρα στον Ατρόμητο και εν τέλει το πλήρωσε στο 90', αφού με ένα τρομερό γκολ ο Καραμάνης διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ΟΑΚΑ.
Μετά το τέλος του ματς ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ρουί Βιτόρια, τόνισε ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση και το απέδωσε και πάλι στη σωρεία χαμένων ευκαιριών.
Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια:
Για το τι θα πρέπει να κάνει καλύτερα ο Παναθηναϊκός ώστε να φτάνει στη νίκη:
«Το να δέχεσαι γκολ στο τελευταίο λεπτό σου αφήνει άσχημη γεύση. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και να τελειώσουμε το παιχνίδι δε το κάναμε, το ότι ήταν το παιχνίδι στο 1-0 τους έδινε ελπίδες, αν και δεν είχαν φτιάξει κάποια ευκαιρία μέχρι το 90' σκόραραν και πήραν τον βαθμό, αφού εμείς δεν σκοράραμε στις ευκαιρίες που είχαμε».
Πηγή: sport-fm.gr
