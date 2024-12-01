Παναθηναϊκός: Ο Ατρόμητος τον «τιμώρησε» στο 90

Οι δύο τους, ωστόσο, θα τα… ξαναπούν, την προσεχή Τετάρτη (04/12), στο Περιστέρι, για τους «16» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.



Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μαξ τετράδα στα μετόπισθεν. Μαξίμοβιτς, Τσέριν και Μπακασέτας ήταν οι τρεις στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς αγωνίστηκαν στα «φτερά» του προωθημένου Ιωαννίδη.



Ο Ατρόμητος από την άλλη «κατέβηκε» και αυτός με σχηματισμό 4-3-3, τον Χουτεσιώτη κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κίνι, Μπρόρσον, Σταυρόπουλος και Αθανασίου ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Τσιγγάρα, Ουεντραόγκο και Έντερ να αγωνίζονται στα χαφ και τους Μπακού, Ουάρντα και Καρλίτος τριπλέτα στην επίθεση.



Το ματς:

Χωρίς ένταση, ρυθμό και ως εκ τούτου… φάσεις ξεκίνησε η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να κάνουν αρκετά «εύκολα» λάθη στα πρώτα λεπτά.



Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορούσε την μπάλα με υπομονή, αλλά χωρίς να καταφέρει να βρει κενούς χώρους, αφού ο Ατρόμητος κατάφερνε να αμύνεται αποτελεσματικά, πρεσάροντας ενίοτε και ψηλά.



Μετά το δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» μετέφεραν την πίεση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και πήραν τον έλεγχο. Έφτασαν, δε, και στο γκολ, στην πρώτη του αξιόλογη φάση, στο 16ο λεπτό…



Όταν από κλέψιμο του Τσέριν και πάσα του Μαξίμοβιτς στον Τετέ, εκείνος πάτησε περιοχή, σούταρε με το δεξί, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε αλλά ο επερχόμενος Μαξίμοβιτς πήρε το «ριμπάουντ» και με κοντινή κεφαλιά σε κενή εστία έκανε το 1-0!

Οι Περιστεριώτες είχαν την ευκαιρία να «απαντήσουν» σχετικά άμεσα, αλλά ο Κίνι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το γεγονός ότι σούταρε αμαρκάριστος μετά από εκτέλεση κόρνερ, λίγο έξω από την περιοχή, αστοχώντας στο 19’.



Με τον Παναθηναϊκό να έχει κι αυτός την δυνατότητα να βρει ένα δεύτερο τέρμα, τέσσερα λεπτά αργότερα, από την πολύ ωραία πάσα με το εξωτερικό του Τετέ και την κεφαλιά του Ιωαννίδη, που κατέληξε όμως στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη.



Παράλληλα, μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου, συνέχισε να ψάχνει το 2-0, με «στρωτό» ποδόσφαιρο, επιτιθέμενος με ισορροπία και από τις δύο πλευρές.



Κυρίως, όμως, κρατώντας τον Ατρόμητο σε παθητικό ρόλο και μην επιτρέποντάς του να γίνει πρακτικά απειλητικός, παρότι εκείνος συνέχισε να τον πιέζει ψηλά και να περιμένει κάποιο λάθος του.



Ήταν, μάλιστα, εκείνος που είχε και την τελευταία αξιόλογη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, στο 44’, μετά τη συνεργασία Τετέ και Βαγιαννίδη, με τον Τζούριτσιτς να σουτάρει από διαγώνια και δεξιά και την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ...



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εξίσου νευρικά με το πρώτο, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν και αρκετά σκληρά, μάλιστα, ενώ είναι ενδεικτικό πως η πρώτη τελική καταγράφηκε στο 54’, με ένα σουτ του Μπακασέτα που απέκρουσε ο Χουτεσιώτης.



Βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται ο Γκαρσία έκανε διπλή αλλαγή, στην επίθεσή του, λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Ωστόσο, ήταν το «τριφύλλι» εκείνο που έφτασε μια ανάσα από το γκολ...



Όταν από γύρισμα του Μαξ στον Τσέριν, εκείνος «έστρωσε» την μπάλα στον Τζούριτσιτς, που σούταρε με δύναμη αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στο 61’!

Παράλληλα, έχοντας ανεβάσει ξανά στροφές, είχε μια ακόμα καλή στιγμή, τέσσερα λεπτά μετά, με το μακρινό αλλά επικίνδυνο σουτ του Τσέριν, που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Χουτεσιώτης.



MVP: Με βάση τη... φύση του βραβείο, αυτό πηγαίνει στον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που ήταν και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος. Όμως, ήταν πολύ γεμάτη και η εμφάνιση του Τετέ, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να έχει συμμετοχή στο γκολ του Παναθηναϊκού και να προσφέρει στιγμές ποδοσφαιρικής «μαγείας» με κάποιες του ενέργειες, μέχρι να βγει στο 86'.



Η «σφυρίχτρα»: Χωρίς να του προκύψει η δύσκολη φάση, ο διαιτητής Κατσικογιάννης θα είχε περάσει εντελώς απαρατήρητος αν δεν χάριζε σε δύο περιπτώσεις την κόκκινη κάρτα στον Ουεντραόγκο, παρότι ήταν σωστός στον πειθαρχικό έλεγχομε τους... υπόλοιπους ποδοσφαιριστές...



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι. Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Ίνγκασον, Μαξ, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Μπακασέτας (75' Ουναΐ), Τετέ (86' Μαντσίνι), Ιωαννίδης (75' Γερεμέγεφ), Τζούριτσιτς (75' Πελίστρι).



Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Ζέκα, Λημνιός.



Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Χουτεσιώτης, Κίνι, Μπρόρσον, Σταυρόπουλος, Αθανασίου (75' Μίχορλ), Τσιγγάρας (59' Φαν Βέερτ), Ουεντραόγκο, Έντερ (71' Καραμάνης), Μπακού (71' Καλοσκάμης), Ουάρντα, Καρλίτος (59' Μουντές).



Έμειναν στον πάγκο: Κοσέλεφ, Πομόνης, Βράκας, Τσακμάκης.



Διαιτητής: Aλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου).



Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος (Ανατολικής Αττικής), Γιάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας).



4ος διαιτητής: Γιώργος Αλάμπεης (Αθηνών).



VAR: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου).



AVAR: Ραφαήλ Τσιάρας (Καβάλας).

